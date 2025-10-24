Більшість людей не роблять жодної проблеми з моментом наливання олії на сковорідку, пише 24 Канал з посиланням на Delish.

На яку сковорідку потрібно лити олію?

Якщо наливати олію на сковорідку в неправильний час, то поверхня може швидко потріскатися, втратити антипригарні властивості, а їжа буде постійно прилипати. Далі розповімо, коли ж саме потрібно наливати олію – до чи після нагрівання.

Антипригарна сковорідка

Для цих сковорідок олію потрібно лити виключно на холодну поверхню, а

вже після цього вмикати плитку. Завдяки цьому підходу вдасться зберегти антипригарні властивості, а ще запобігти виділенню токсичних речовин, які виділяються тоді, коли порожня поверхня починає нагріватися.

Емальований чавун

Олію для цього типу посуду також потрібно наливати заздалегідь ще до нагрівання. Якщо ж олії не буде на поверхні, то емаль нагріватиметься нерівномірно. Через це можуть з’явитися навіть мікротріщини, а верхній шар зруйнується.



Олію потрібно наливати перед смаженням / Фото Pexels

Чавунна сковорідка

Якщо на сковорідці немає емалі, то її можна розігрівати без олії. Сплав прогріється рівномірно, а тоді можна наливати олію для смаження.

Нержавіюча сталь

На сковорідкці з нержавіючої сталі потрібно провести певні трюки за допомогою краплі води. Якщо крапелька буде випаровуватися повітря, то це буде ознакою того, що посуд досягнув оптимальної температури для додавання олії на поверхню. Якщо ж крапля шипить – то це свідчить про те, що сковорідка перегрілася і їй потрібно трохи охолонути.

Часом буває таке, що чавунні сковорідки, які давно не використовувалися покриваються іржею, пише Express. У такому випадку чавунну сковорідку можна очистити від іржі, посипавши її сіллю та потерши половинкою картоплини, або використовуючи харчову соду як абразив. Для запобігання іржі чавунну сковорідку слід регулярно змащувати рослинною олією та запікати в духовці.

