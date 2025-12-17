У багатьох випадках ситуацію вирішує елементарне утеплення вікон, інформує 24 Канал з посиланням на Gs24. Поява конденсату не завжди пов’язана лише з перепадом температур між салоном і вулицею.

Цікаво Забудьте про оцет і лимонну кислоту: цей простий фрукт очистить чайник за лічені хвилини

Що допомагає найшвидше?

Найефективніший крок – спрямувати потік повітря з вентиляції або кондиціонера безпосередньо на лобове скло. Кондиціонер добре осушує повітря, завдяки чому скло очищується значно швидше.

У холодний період найкраще користуватися гумовими килимками та регулярно просушувати оббивку. Такі прості дії помітно зменшують запотівання скла вранці.

Як скло від вологи / Фото unsplash

Ще одна поширена причина – негерметичні ущільнювачі. Через них у салон легко потрапляє холодне й вологе повітря. Очищення та обробка ущільнювачів спеціальними силіконовими засобами покращує герметичність і знижує рівень вологи, яка згодом осідає на склі.

До речі, знайти засоби від запотіння вікон, автомобільні герметики та ароматизатори за найкращими цінами можна на Prom. А ще автошампуні, поліролі, рідини для склоочисника і купу всього для автомобіля. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Варто звернути увагу й на режим рециркуляції. Коли він увімкнений, вологе повітря залишається всередині салону, що лише прискорює запотівання. Узимку краще використовувати подачу зовнішнього повітря – воно зазвичай сухіше й допомагає швидше очистити скло.

Як зменшити запотівання?

Варто регулярно прибирати з салону мокрі речі та перевіряти, чи не потрапляє волога ззовні. Наприклад, через мікропротікання, пише Сuk.

Потрапляння снігу або дощу в салон узимку майже неминуче, але навіть просте струшування вологи з взуття перед поїздкою вже дає результат.

Підказки, які варто знати