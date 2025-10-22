Кухня – це найбрудніша кімната в усій квартирі, адже там постійно готується їжа, жир розлітається, олія розливається, і поверх цього накопичується пил та бруд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як відмити кухонні шафки від жиру?

Білий оцет

Звичайнісінький білий оцет, який знайдеться на кухонній поличці, може цю ж полицю відмити за лічені хвилини. Засіб ідеально підходить для знежирення: потрібно тільки порівну розмішати його з водою та обережно втерти у шафки ганчіркою.

Натомість агресивну хімію для чищення кухонних шаф використовувати не варто: це може призвести до пошкодження матеріалу.

Харчова сода

Якщо оцет не допомагає, спробувати вивести жир можна за допомогою харчової соди. Її потрібно змішати з невеликою кількістю води, аби утворилася густа паста. І тоді цю пасту нанесіть на жирні плями й залиште на кілька хвилин. Після цього можна ганчіркою обережно протерти шафки – і ви помітите, що вони стали ідеально чистими.



Содою можна почистити шафки на кухні / Фото Pexels

Змочена водою серветка з мікрофібри

Іноді такий простий спосіб чищення працює найкраще. Мікрофібра – це ідеальна тканина для того, аби прибрати липкі, застарілі забруднення, адже вона не залишає за собою жодних слідів.

Засіб для миття посуду

Та справді дивовижний засіб для відмивання жиру з кухонних полиць ховається на видноті – це засіб для миття посуду, пише The Spruce. Він розроблений так, аби роз'їдати жир, і чудово впорається також і з жирними плямами на шафках.

Що ще на кухні потрібно почистити?