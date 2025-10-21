Якщо ви регулярно готуєте в духовці, то заведіть собі звичку очищувати девайс хоча б кожного місяця, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Чим почистити решітку духовки?

Є кілька перевірених методів очищення решіток, якими давно користуються господині. Очистити їх можна у ванній кімнаті чи ще краще – на вулиці, якщо ви живете у приватному будинку.

Харчова сода + оцет

Змішайте соду та оцет до утворення пасти й нанесіть на решітки, залишивши на кілька годин. Після цього протріть губкою, щоб видалити всі залишки.

Миючий засіб для посуду

Цей засіб підійде для легких забруднень. Решітку покладіть у ванну кімнату наповнену гарячою водою та кількома краплями засобу. Залишіть на ніч, а вранці відмийте губкою.



Прості способи миття решітки / Фото Envato

Серветки для сушіння білизни

Метод може здатися дещо дивним, але він справді помічний. Склад допомагає розчинити пригоріли жир. Покладіть кілька серветок під та над решітками й залийте гарячою водою з невеликою кількістю миючого засобу для посуду. Вже через 10 годин ви будете здивовані від результату.

Потужні хімічні засоби

Щоб вивести застарілий жир з решітки хімічними засобами, потрібно працювати в рукавичках та на свіжому повітрі. Обприскайте розчинами решітку й дочекайтеся відповідного часу згідно інструкції, а тоді добре вимийте та висушіть.

Окрім решітки, в духовці досить часто забруднюються скляні дверцята, пише Express. Щоб очистити їх від застарілого жиру, потрібно розчинити у теплій воді таблетку для посудомийної машини й помити розчином скло. В іншому випадку на поверхню можна нанести харчову соду, а потім активувати реакцію з оцтом.

