Гіпсофіла є однією з улюблених рослин квітникарів, оскільки стійка до хвороб та шкідників, пише Interia Kobieta.

Що треба знати про гіпсофілу?

Рослина у клумбах зацвітає рясно квітучими кущами з дрібними білими квітами. Цвіте усе літо – з червня по вересень. Вирощувати гіпсофілу можна у відкритому ґрунті чи горщиках.

Вона добре росте на сонячному місці з легким, добре дренованим ґрунтом. Садити рослину в тіні не варто, оскільки ріст уповільниться, як і кількість квітів.

Молоді саджанці потрібно регулярно поливати, коли верхній шар сухий. Старіші саджанці слід поливати лише під час тривалої посухи.

Стебла гіпсофіли можуть сягати 1 метра у висоту та ширину. Один кущ може налічувати до тисячі квіток. Традиційно гіпсофіла біла, проте трапляється і рожева.

Які є найцікавіші сорти гіпсофіли?

гіпсофіла волотиста – багаторічна рослина з білими або рожевими квітами, зібраними в широку волоть з тонкими гілочками;

– багаторічна рослина з білими або рожевими квітами, зібраними в широку волоть з тонкими гілочками; гіпсофіла рогова (низька гіпсофіла) – заввишки до 5 - 10 сантиметрів, з пониклими пагонами та сіро-зеленим листям;

– заввишки до 5 - 10 сантиметрів, з пониклими пагонами та сіро-зеленим листям; дитяче дихання – з дрібними, білими або рожевими квітами;

– з дрібними, білими або рожевими квітами; гіпсофіла польова – рожева з п'ятипелюстковими квітами;

– рожева з п'ятипелюстковими квітами; гіпсофіла літня – з білими квітами та зеленим, ланцетним листям.



Є особливий сорт гіпсофіли рожевої / Фото Pexels

Як доглядати за гіпсофілою?

Рослина не потребує постійного удобрення, проте воно може допомогти їй продовжити період цвітіння. Підживлення призначене для квітучих рослин слід застосовувати кожних 4 тижні.

Гіпсофіла у горщику стане гарним доповненням до тераси чи балкону. Насіння в контейнери можна висівати вже зараз, а кущі з’являться впродовж кількох тижнів.

Зів’ялі квіти варто регулярно видаляти, шоб стимулювати рослину до розвитку нових квіткових бруньок. Зверніть увагу, шо хоч гіпсофіла і стійка до хвороб і шкідників, але її потрібно захищати від слимаків.

Садівник Саймон Акеройд рекомендує використовувати колючі гілки від троянд чи ожини як природні бар’єри для захисту рослин від слимаків, пише Express. Також ефективно бореться зі слимаками кавова гуща завдяки вмісту кофеїну, який діє як нейротоксин.

