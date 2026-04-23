Дельфініум вирізняється серед інших квітів, оскільки його стебла можуть сягати до двох метрів у висоту, пише Interia Kobiaeta.

Чим особливий дельфініум?

Вже від початку червня до кінця серпня на його жорстких стеблях з’являються квіти синього, білого, рожевого, фіолетового та червоного кольорів. Дачники люблять рослину, оскільки вона добре переносить морози й посуху, потребує мінімального догляду й може рости на одному місці кілька років.

Для вдалого росту потрібно лише забезпечити дельфініуму сонячне місце на клумбі. Ділянка повинна бути такою, щоб рослина отримувала щонайменше 8 годин безперервного сонця впродовж дня.

Посадити живокіст нескладно. Розсаду можна садити на основне місце вже у квітні чи травні. Ґрунт має бути добре дренованим з нейтральним або слаболужним pH.



Дельфініуми красиво виглядають / Фото Pinterest

Дачники радять викопати яму вдвічі глибшу за кореневу грудку, заповнити дно до половини компостом, змішаним з пухким ґрунтом, а тоді посадити рослину.

Для дельфініума дуже важливим є полив, який застосовують після посадки, а потім лише тоді, коли суха погода. Старіші рослини вже не потребують поливу, бо мають глибоку кореневу систему.

На початку вегетаційного періоду дельфініум слід підгодувати комплексними добривами. Навіть одна доза навесні дасть хороший старт перед цвітінням.

Додатково дельфініуми варто забезпечити опорами, оскільки пориви вітру можуть зламати їхні стебла. Вже після цвітіння стебла рослин потрібно обрізати на 10 сантиметрів над землею. Ці прості поради допоможуть отримати друге цвітіння вже у вересні.

До слова, красива квітка дельфініум стала головною рослиною 2026 року, пише Gardening Know How. А все через її унікальний блакитний колір, який є найрідкіснішим у рослинному світі. Дельфініуми мають багато різних відтінків, проте саме блакитний вважається найпопулярнішим.

