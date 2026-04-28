Гипсофила является одним из любимых растений цветоводов, поскольку устойчива к болезням и вредителям, пишет Interia Kobieta.

Что нужно знать о гипсофиле?

Растение в клумбах зацветает обильно цветущими кустами с мелкими белыми цветами. Цветет все лето – с июня по сентябрь. Выращивать гипсофилу можно в открытом грунте или горшках.

Она хорошо растет на солнечном месте с легкой, хорошо дренированной почвой. Сажать растение в тени не стоит, поскольку рост замедлится, как и количество цветов.

Молодые саженцы нужно регулярно поливать, когда верхний слой сухой. Более старые саженцы следует поливать только во время длительной засухи.

Стебли гипсофилы могут достигать 1 метра в высоту и ширину. Один куст может насчитывать до тысячи цветков. Традиционно гипсофила белая, однако случается и розовая.

Придбати рослини для посадки можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Какие есть самые интересные сорта гипсофилы?

гипсофила метельчатая – многолетнее растение с белыми или розовыми цветами, собранными в широкую метелку с тонкими веточками;

– многолетнее растение с белыми или розовыми цветами, собранными в широкую метелку с тонкими веточками; гипсофила роговая (низкая гипсофила) – высотой до 5 - 10 сантиметров, с поникшими побегами и серо-зелеными листьями;

– высотой до 5 - 10 сантиметров, с поникшими побегами и серо-зелеными листьями; детское дыхание – с мелкими, белыми или розовыми цветами;

– с мелкими, белыми или розовыми цветами; гипсофила полевая – розовая с пятилепестковыми цветами;

– розовая с пятилепестковыми цветами; гипсофила летняя – с белыми цветами и зелеными, ланцетными листьями.



Есть особый сорт гипсофилы розовой / Фото Pexels

Как ухаживать за гипсофилой?

Растение не требует постоянного удобрения, однако оно может помочь ей продлить период цветения. Подкормка предназначена для цветущих растений следует применять каждые 4 недели.

Гипсофила в горшке станет хорошим дополнением к террасе или балкону. Семена в контейнеры можно высевать уже сейчас, а кусты появятся в течение нескольких недель.

Увядшие цветы следует регулярно удалять, шоб стимулировать растение к развитию новых цветочных почек. Обратите внимание, что хоть гипсофила и устойчива к болезням и вредителям, но ее нужно защищать от слизней.

Садовник Саймон Акеройд рекомендует использовать колючие ветви от роз или ежевики как естественные барьеры для защиты растений от слизней, пишет Express. Также эффективно борется со слизнями кофейная гуща благодаря содержанию кофеина, который действует как нейротоксин.

