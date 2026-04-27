Гаура природним чином росте на луках та вздовж берегів річок у США, пише Interia Kobieta. Втім, у нас вона теж добре росте в горщиках чи відкритому ґрунті.

Читайте також Чому тюльпани швидко в'януть: садівник розкрив 3 секрети

Садівникам подобається рослина особливою формою квітки у білому чи рожевому кольорі, яка нагадує метеликів.

Як вирощувати рослину гуару?

Виростає рослина у висоту від 60 до 120 сантиметрів. Цвісти починає вже з кінця весни і аж до осені.

Квіти не є вимогливими в догляді, частково є навіть морозостійкими, тож можуть зимувати в ґрунті. Однак молоді саджанці варто захищати агроволокном чи шаром мульчі.

Найчастіше гауру висаджують у садах в котеджному стилі. Квіти добре ростуть на сонячних, захищених від вітру місцях. Втім, рослина здатна вижити навіть у напівтіні, але в такому разі у неї розвинеться менше квіткових бруньок.

Гаура часто цвіте аж до листопада, якщо заморозки пізні, з великою кількістю повітряних, ніжних квітів. Під час посадки внесіть трохи компосту в ґрунт, добре полийте все та замульчуйте корою або компостом, щоб захистити рослину від заморозків,

– розповів садівник Джуліан Палфраманд House Beautiful.

Садівники застерігають від пересадки, бо гаура погано її переносить. Рослина потребує добре дренованого, помірно вологого ґрунту (від слабокислого до лужного), захисту від вітру та регулярної обрізки.



Красива рослина гаура / Фото Pinterest

Обрізати рослини потрібно наприкінці весни, до появи квіткових головок. Стебла слід вкоротити наполовину у високих сортах і приблизно на 1/3 у низьких. Додатково варто регулярно обрізати зів’ялі квіткові головки.

Гаура добре переносить літню посуху, тому поливати її потрібно лише під час цвітіння або в дуже посушливі дні.

Які ще є корисні новини про квіти?