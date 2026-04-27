Існують компактні, але невибагливі рослини, які можна розмістити на полиці, столі чи підвіконні, пише Interia Kobieta.

Які рослини підходять для маленьких квартир?

Вони займають мало місця й легкі в догляді. Крім того, ці рослини навіть здатні поглинати забруднюючі речовини з повітря.

Експерти визначили певні види рослин, які можуть вижити без поливу протягом кількох днів. Найкращим варіантом вважаються ті рослини, що мають декоративне листя. Попри свій маленький розмір, вони привертають увагу й добре поєднуються з іншими елементами інтер’єру.

Грошове дерево

Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин за останні кілька років. Вазон має декоративне, кругле листя, що нагадує монети. Рослина зазвичай виростає до 30 – 40 сантиметрів заввишки, і гарно виглядає на полицях і столах. Її перевагою є мала потреба у воді, тож поливати можна лише раз на 10 днів.



Переромія

Невелика рослина в горщиках має різну форму й колір листя, тут все залежить від різновиду. Дуже красиво виглядає переромія кавунова – її листя нагадує усім нам відомий візерунок ягоди.

Також досить популярною є пеперомі дощова з блискучим листям у формі крапель води. Рослини досягають висоти до 30 сантиметрів. Влітку рекомендовано поливати їх раз на тиждень.



Міні-сансев’єрія (тещин язик)

Одна з найстійкіших кімнатних рослин здатна затримувати пил і бруд. Вночі сансев’єрія виробляє кисень і поглинає вуглекислий газ, тому ідеально підходить для спалень.

Для невеликої квартири підійде карликовий сорт санвев’єрія Hahnii – її декоративне листя утворює красиві розетки. Тещин язик добре переносить сухе повітря й нечастий полив.



Спеціаліст з догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов розповів ексклюзивно для 24 каналу, що для маленьких квартир, де мало світла і простору, зможуть підійти кілька гарних рослин.

Йдеться про компактні рослини, такі як епіпремнум золотистий, хлорофітум чубатий та аглаонему з темно-зеленим листям, які можуть адаптуватися до помірного освітлення.

Серед популярних рослин для слабкого освітлення – спатифілум. Ця рослина очищає повітря та поглинає конденсат. Втім, вазон потребує хоча б розсіяного денного світла або стабільного штучного освітлення.

