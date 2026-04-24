Часом кущі гортензій мають таку проблему як пожовтіння листя, пише Gardening Know How. Це стається через міжжилковий хлороз – стан, коли листя світлішає, а прожилки залишаються зеленими.

Це прямий сигнал про дефіцит заліза, без якого рослина не може нормально виробляти хлорофіл і живитися через фотосинтез.

Чому народний метод з цвяхами не підходить?

Садівники раніше керувалися логікою, що іржа має залізо, тож повинна допомогти рослинам. Однак проблема полягає в тому, що ця форма заліза практично не засвоюється рослинами. Вона розчиняється дуже повільно і залишається недоступною для коренів, особливо якщо ґрунт має лужний рH.

У результаті рослина продовжує голодувати, навіть якщо залізо формально є в ґрунті.

Замість цього експерти радять використовувати хелатне залізо – спеціальну форму, яку рослини можуть швидко засвоїти. Воно доступне у вигляді розчинів, гранул чи обприскування.



Гортензіям допомагає хелатне залізо / Фото Pexels

Найшвидший ефект дає обробка по листю. У такому разі залізо потрапляє безпосередньо в тканини і вже за кілька днів починає зеленіти.

Втім, важливо не лише підживити, але й виправити ґрунт. Саме підживлення дає швидкий результат, але не вирішує проблему повністю. Якщо ґрунт залишатиметься занадто лужним – хлороз повернеться.

Придбати добрива для гортензії можна на Prom. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Тому для довготривалого ефекту варто поступово знижувати рН за допомогою сірки чи спеціальних добрив для кислотолюбних рослин. Також корисною є мульча з соснової хвої чи листя.

Квітень вважається оптимальним місяцем для першого підживлення гортензій, йдеться на ютуб-каналі "Оксана декор сад". Дачники радять використовувати добрива з калієм та фосфором, а не азотні, для зміцнення кореневої системи та рясного цвітіння.

