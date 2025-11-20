Листопад – це саме той час, коли варто очікувати перших заморозків. І залишати свій сад напризволяще у цей період точно не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Як обрізати яблуню, щоб вона плодоносила багато років: поради садівників

Що робити з трояндами після перших заморозків?

Найкраще, що ви можете зробити для троянд після перших заморозків – це підготувати їх до періоду зимового спокою, аби навесні вони повернулися до вас сильними. І спершу потрібно зосередитися на зменшенні стресу для рослин за захисті їхніх вразливих частин.

Передусім потрібно припинити обрізку і удобрення – обидва ці процеси можуть стимулювати появу нових пагонів, а напередодні зими рослині це тільки нашкодить, адже ці нові частини рослини неодмінно будуть пошкоджені холодом.

До речі, знайти засоби для догляду за трояндами за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Окрім того, потрібно прибрати опале листя та сміття з основи кожного куща, аби запобігти зимівлі у них шкідників та різних хвороб. І вже після того, як ділянка виглядатиме охайною, потрібно додати шар мульчі чи компосту навколо основи рослини – це допоможе захистити коріння та навіть крону, коли температура опуститься нижче нуля та такою і залишатиметься.

І зрештою, є ще одне важливе завдання, про яке садівники досить часто забувають. Перед тим, як земля замерзне, троянди потрібно ретельно полити. Вологий ґрунт буде значно краще утримувати тепло та допоможе запобігти багатьом пошкодженням, пише The Spruce.

Як доглядати за в'юнкими трояндами?

Троянди, що закріплені на шпалерах чи арках, потребують трохи іншого догляду – повторювані цикли відтавання й замерзання можуть призвести до того, що стебла потріскаються, а рослина загине. Найкраще, що ви можете зробити – це щільно зв'язати пагони разом тонким шпагатом, аби пагони не були зламані вітром.

Якщо це можливо, пригніть пагони до землі та закріпіть їх спеціальними скобами, а після цього накрийте мульчею чи соломою. Якщо зігнути пагони неможливо, обгорніть їх мішковиною чи спеціальною садовою тканиною. Та переконайтеся, що матеріал пропускає повітря.

Що ще зробити в саду восени?