Якщо знати кілька правил, то горіхове листя можна використовувати на ділянці, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Дача агронома".

Чому всі бояться юглону?

Юглон міститься у всіх частинах волоського горіха. Саме він дає горіховий запах. Він виділяється, коли листя починає розкладатися. Цей процес триває довго, тому горіхове листя вважається небезпечним. Та через 3 – 6 місяців після потрапляння в компостну яму він повністю розкладається, а мікроорганізми розкладають його до безпечних форм.

Чи можна робити компост із горіхового листя?

Якщо компост повністю дозрів, то листя стає безпечним. Подрібнені гілки теж можна компостувати, але краще їх використати як декоративну мульчу. Тріску потрібно обробити залізним купоросом, який зв’яже юглон, зменшуючи його активність. Щепа має лежати тонким шаром, щоб не встигла розкластися. У такому випадку юглон не буде вивільнятися й не зашкодить рослинам.

Дехто використовує свіже горіхове листя як мульчу для часнику. Воно сухе та легке, тому шар виходить невеликий. Часник є стійкою культурою до невеликих доз юглону, а взимку процеси розкладання сповільнені. Та для більшої безпеки листя все ж таки краще прокомпостувати.

Юглон справді найбільше шкодить розсаді, проросткам насіння та молодим рослинам на етапі укорінення. Дорослі рослини вже менш чутливі, бо ґрунтові бактерії нейтралізують юглон у природних умовах.

Якщо так сталося, що ви переорали багато свіжого листя, то на ґрунт потрібно пролити біопрепарати з живими мікроорганізмами – триходермою чи комплексами живих бактерій для компостування. Ці препарати прискорять розкладання юглону втричі, тож він стане безпечним набагато швидше.

Корисною є горіхова шкаралупа, яку не варто викидати, пише Express. Шкаралупу волоського горіха можна використовувати як добриво, мульчу, дренаж, паливо та захист від шкідників. Шкаралупу можна спалити задля отримання якісної золи. Після того, як все добре згорить, золу потрібно розвести з водою й поливати рідиною ягідні кущі та плодові дерева.

