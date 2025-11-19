Видалення пошкоджених, хворих та неправильно розташованих гілок покращує циркуляцію повітря й пропускає більше світла в середину крони, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Саме тому обрізання знижує ризик хвороб.

Читайте також Чи можна використовувати горіхове листя на городі: вся правда про юглон

Перевантажена гілками крона може давати багато дрібних яблук. Якщо ж зайве обрізати, тоді вдасться підвищити якість урожаю.

Коли потрібно обрізати яблуню?

Ідеальний час для обрізки – кінець зими, коли дерево ще спить, а сильні морози вже позаду. Молоді дерева можна обрізати через 1 – 2 роки після посадки, коли коріння встигне вкоренитися. Якщо дерево сильно хворіє, то краще його не обрізати, бо це лише погіршить ситуацію.

Як обрізати яблуню?

Для обрізання вам знадобиться секатор, ножівка для товстих гілок та драбина. За один раз не варто обрізати понад 25% живих гілок, бо агресивна обрізка лише спровокує ріст порослів.



Обрізка подарує гарний урожай яблук / Фото Pexels

Садівники рекомендують знайти основну вертикальну гілку, що йде прямо вгору від стовбура. Потрібно на ній видалити конкурентні гілки, щоб дерево почало спрямовувати всі сили на головну крону.

Усі зламані та перехрещені гілки теж треба вирізати. Якщо певні гілки сильно розрослися, то їх також можна вкоротити. Зріз потрібно робити під кутом 45 градусів, щоб стимулювати бічні пагони.

Щоб покращити майбутній урожай, періодично потрібно контролювати форму дерева, щоб уникнути занадто високих чи товстих гілок.

Зверніть увагу на те, що у листопаді варто припинити будь-які обрізки, пише Express. Не можна обрізати восени азалію, рододендрон, камелію, магнолію, бузок, форзицію та садовий жасмин, щоб не втратити квіти в наступному сезоні. У листопаді краще не обрізати гілки, а зосередитися на мульчуванні та захисті рослин від морозів.

Які цікаві лайфхаки ще варто знати?