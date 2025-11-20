Ноябрь – это именно то время, когда стоит ожидать первых заморозков. И оставлять свой сад на произвол судьбы в этот период точно не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Что делать с розами после первых заморозков?

Лучшее, что вы можете сделать для роз после первых заморозков – это подготовить их к периоду зимнего покоя, чтобы весной они вернулись к вам сильными. И сначала нужно сосредоточиться на уменьшении стресса для растений при защите их уязвимых частей.

Прежде всего нужно прекратить обрезку и удобрения – оба эти процессы могут стимулировать появление новых побегов, а накануне зимы растению это только навредит, ведь эти новые части растения непременно будут повреждены холодом.

Кроме того, нужно убрать опавшие листья и мусор с основания каждого куста, чтобы предотвратить зимовку в них вредителей и различных болезней. И уже после того, как участок будет выглядеть опрятным, нужно добавить слой мульчи или компоста вокруг основания растения – это поможет защитить корни и даже крону, когда температура опустится ниже нуля и такой и будет оставаться.

И наконец, есть еще одна важная задача, о которой садоводы довольно часто забывают. Перед тем, как земля замерзнет, розы нужно тщательно полить. Влажная почва будет значительно лучше удерживать тепло и поможет предотвратить многие повреждения, пишет The Spruce.

Как ухаживать за вьющимися розами?

Розы, что закреплены на шпалерах или арках, требуют немного другого ухода – повторяющиеся циклы оттаивания и замерзания могут привести к тому, что стебли потрескаются, а растение погибнет. Лучшее, что вы можете сделать – это плотно связать побеги вместе тонким шпагатом, чтобы побеги не были сломаны ветром.

Если это возможно, пригните побеги к земле и закрепите их специальными скобами, а после этого накройте мульчей или соломой. Если согнуть побеги невозможно, оберните их мешковиной или специальной садовой тканью. И убедитесь, что материал пропускает воздух.

