Ця поширена осіння квітка цвіте з травня до листопада. Через різний час цвітіння існує три види айстр – весняні, літні та осінні. Вони є улюбленими рослинами багатьох садівників завдяки своїй красі та невибагливості у догляді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Home.

Як правильно сіяти айстри на зиму

Сіяти айстри під зиму можна тоді, коли земля уже підмерзла, але ще не скута морозом остаточно – зазвичай це перші тижні листопада. Головне, щоб насіння не встигло прорости до морозів. Якщо тепло ще тримається – варто трохи зачекати.

Ґрунт має бути легкий і сухий. Насіння висівають на глибину 1 – 1,5 сантиметра, потім присипають сухою землею або піском. Навесні, коли зійде сніг і земля прогріється, айстри самі проростуть раніше, ніж ті, що сіяли навесні.

Неймовірна квітка

Такий посів має свої переваги – насіння проходить природне загартування, сходи виходять міцнішими, а цвітіння починається швидше. Крім того, не потрібно турбуватися про розсаду вдома – природа все зробить сама.

Коли навесні зійде сніг, айстри самі прокинуться й почнуть рости. Вони будуть міцні, загартовані природою і зацвітуть раніше, ніж ті, що висівали навесні.

Чи обрізають айстри на зиму

Якщо на ваших клумбах уже є айстри, які квітли, їх слід обов’язково підрізати, пише domable. Це важлива процедура догляду, яка впливає на здоров’я та рясне цвітіння в наступному сезоні.

Обрізка квітів після перших заморозків або після того, як вони повністю відцвіли, зазвичай у листопаді, передбачає зрізання всіх пагонів до землі. Ця процедура запобігає розвитку грибкових захворювань і покращує зовнішній вигляд саду взимку.

