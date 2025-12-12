Господині знайомі з різними ситуаціями, тож знають кілька лайфхаків, які допоможуть капусті повернути приємний смак, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку "Українська бабуся".

Чому квашена капуста стає гіркою?

Мало солі

Сіль контролює ферментацію, а якщо її недостатньо, то починають рости небажані бактерії, які провокують гіркий смак.

Неправильні умови бродіння

На смак капусти впливає температура, щільність накривання й навіть тип банки. Якщо доступ до повітря надто великий чи температура зависока, то смак зіпсується. Тому зберігати капусту потрібно правильно.



Квашену капусту потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Невдала капуста

Незрілі чи пошкоджені качани також можуть дати гіркоту, тому для квашення варто відбирати лише найкращі головки.

Як прибрати гіркоту з капусти?

Якщо смак капусти зіпсутий, то її все одно ще можна врятувати. Господині радять промити її під холодною водою, щоб зменшити концентрацію речовин, що дають гіркоту.

Не викидайте гірку капусту, бо відновити її смак досить просто заливши новим розсолом. Зробіть свіжу заливку з правильною кількістю солі. А ще згладити смак можна завдяки моркві, яблуку чи дрібці цукру, які зроблять капусту ніжнішою.

Що робити, якщо з’явився слиз?

Слизький розсіл – ознака того, що ферментація пішла неправильно. Ситуацію можна виправити, якщо добре промити капусту, зробити новий розсіл та змінити місце зберігання. Капуста має бути в прохолодному місці без доступу до повітря.

Щоб уникнути з квашеною капустою проблем у майбутньому, завжди обирайте якісні качани, дотримуйтеся пропорцій рецепту та створіть правильні умови бродіння.

А ще для господинь є цікавий лайфхак, який допоможе їм швидше зварити картоплю, пише City Magazine. Картоплю слід варити у холодній воді з додаванням оцту, щоб вона рівномірно прогрівалася та залишалася цілою. Додавання оцту під час варіння зміцнює зовнішній шар картоплі, скорочуючи час приготування та зберігаючи структуру.

