Не секрет, що банани зривають ще зеленими, а достигають вони при транспортуванні. Що робити, якщо ви придбали банани ще зеленого кольору – розповідає 24 Канал з посиланням на Moje gotowanie.

Як змусити банан швидко достигнути?

Є кілька способів зробити зелені банани солодкими. Найлегший – просто покласти цілі банани зі шкіркою в духовку та нагрівати кілька хвилин. Почніть з 3 хвилин – цього часу повинно бути достатньо. Спробуйте фрукт після цього лайфхака – він буде ідеально солодким!

Зелені банани можна швидко зробити солодкими / Фото Pixabay

Також можна загорнути кінчик банана у фольгу. Банани виділяють етилен, який і відповідає за їх дозрівання. Обгорнутий у фользі банан достигне дуже швидко.

Який ще спосіб можна спробувати?

Також ви можете поставити банани поруч із яблуками. Так фрукти теж швидко достигнуть, радить портал Everyday Health.

Причина та сама – яблука виділяють багато етилену. Саме тому ці фрукти не радять зберігати поруч, але коли мова йде про зелені банани, то цей трюк стане у пригоді.

Які лайфхаки варто спробувати?