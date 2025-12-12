Хозяйки знакомы с различными ситуациями, поэтому знают несколько лайфхаков, которые помогут капусте вернуть приятный вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Украинская бабушка".

Читайте также Созреет просто на глазах: что надо сделать с зеленым бананом

Почему квашеная капуста становится горькой?

Мало соли

Соль контролирует ферментацию, а если ее недостаточно, то начинают расти нежелательные бактерии, которые провоцируют горький вкус.

До речі, квашену капусту та інші овочі за найкращими цінами можна придбати на Prom. А ще посуд, засоби для миття і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Неправильные условия брожения

На вкус капусты влияет температура, плотность накрывания и даже тип банки. Если доступ к воздуху слишком большой или температура слишком высокая, то вкус испортится. Поэтому хранить капусту нужно правильно.



Квашеную капусту нужно правильно хранить / Фото Pexels

Неудачная капуста

Незрелые или поврежденные кочаны также могут дать горечь, поэтому для квашения стоит отбирать только лучшие головки.

Как убрать горечь из капусты?

Если вкус капусты испорчен, то ее все равно еще можно спасти. Хозяйки советуют промыть ее под холодной водой, чтобы уменьшить концентрацию веществ, дающих горечь.

Не выбрасывайте горькую капусту, потому что восстановить ее вкус достаточно просто залив новым рассолом. Сделайте свежую заливку с правильным количеством соли. А еще сгладить вкус можно благодаря моркови, яблоку или щепотке сахара, которые сделают капусту более нежной.

Что делать, если появилась слизь?

Скользкий рассол – признак того, что ферментация пошла неправильно. Ситуацию можно исправить, если хорошо промыть капусту, сделать новый рассол и сменить место хранения. Капуста должна быть в прохладном месте без доступа к воздуху.

Чтобы избежать с квашеной капустой проблем в будущем, всегда выбирайте качественные кочаны, придерживайтесь пропорций рецепта и создайте правильные условия брожения.

А еще для хозяек есть интересный лайфхак, который поможет им быстрее сварить картофель, пишет City Magazine. Картофель следует варить в холодной воде с добавлением уксуса, чтобы он равномерно прогревался и оставался целым. Добавление уксуса во время варки укрепляет внешний слой картофеля, сокращая время приготовления и сохраняя структуру.

Какие еще есть интересные советы?