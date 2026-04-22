Господині відзначають, що ці 2 інгредієнти чудово прибирають забруднення й борються з різкими запахами плісняви, пише Express.

Як очистити пральну машину?

Потрібно просто розрізати лимон навпіл, нанести на кожну половинку зубну пасту й кинути в барабан під час циклу полоскання. Такий спосіб хоч і незвичний, проте швидкий і не потребує зусиль.

Користувачі відзначають, що після цього лайфхаку пральна машина справді почала виглядати чистішою й пахнути свіжістю.

Проте замість лимону й зубної пасти можна використати альтернативи, до прикладу, таблетку для посудомийної машини. Її кидають в барабан при високій температурі для боротьби з бактеріями.



Очистити пральну машину досить просто

До слова, експерти закликають переставати використовувати оцет для чищення пральної машини. Він містить кислоту, яка може пошкодити гумові та пластикові деталі, що встановлені всередині. Постійне використання оцту лише псує силіконовий ущільнювач навколо дверцят.

Навіщо додавати губку в барабан?

Видання Sante Plus розповіло про цікавий лайфхак, який використовують під час прання. Досвідчені господині додають губку в барабан. Вона накопичує на собі волосся та шерсть, яка була на вбранні. Окрім того, губка працює як елемент збору зайвого сміття з речей, яке могло б забитися в щілини чи трубу пральної машинки.

