Хозяйки отмечают, что эти 2 ингредиента прекрасно убирают загрязнения и борются с резкими запахами плесени, пишет Express.

Как очистить стиральную машину?

Нужно просто разрезать лимон пополам, нанести на каждую половинку зубную пасту и бросить в барабан во время цикла полоскания. Такой способ хоть и необычный, однако быстрый и не требует усилий.

Пользователи отмечают, что после этого лайфхака стиральная машина действительно начала выглядеть чище и пахнуть свежестью.

Однако вместо лимона и зубной пасты можно использовать альтернативы, к примеру, таблетку для посудомоечной машины. Ее бросают в барабан при высокой температуре для борьбы с бактериями.



Очистить стиральную машину достаточно просто

К слову, эксперты призывают переставать использовать уксус для чистки стиральной машины. Он содержит кислоту, которая может повредить резиновые и пластиковые детали, установленные внутри. Постоянное использование уксуса только портит силиконовый уплотнитель вокруг дверцы.

Зачем добавлять губку в барабан?

Издание Sante Plus рассказало об интересном лайфхаке, который используют во время стирки. Опытные хозяйки добавляют губку в барабан. Она накапливает на себе волосы и шерсть, которая была на одежде. Кроме того, губка работает как элемент сбора лишнего мусора из вещей, которое могло бы забиться в щели или трубу стиральной машинки.

Какие еще есть лайфхаки?