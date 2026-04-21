Суть лайфхаку полягає у використанні багаторазових кульок для сушіння, пише Good Housekeeping. Завдяки ним можна забути про ароматизовані серветки для сушарки.

Як зекономити на пранні?

Фахівці кажуть, що достатньо додати на ці кулька кілька крапель розведеної ефірної олії, і вони виконають одразу кілька функцій: прискорять сушіння, зменшать статичну електрику, розпушать тканину й надаватимуть легкий аромат.

Для стандартного завантаженння достатньо 2 – 3 кульок. На кожну з них потрібно додати 3 – 4 краплі ефірної олії, але обов’язково розведеної. Нерозведена олія може накопичуватися в тканині кульок і залишати сліди на речах.

Олії потрібно дати трохи часу вбратися перед тим, як класти кульки в сушарку – це допоможе уникнути плям на одязі.

Сушити можна у звичайному режимі, без спеціальних налаштувань. У результаті через 45 хвилин речі будуть не лише сухими, але й з приємним ароматом.



Речі після сішуння матимуть приємний аромат / Фото Pexels

Раз на місяць кульки для сушіння потрібно прати в гарячій воді (у сітчасному мішку чи звичайній шкарпетці), без миючих засобів. Після цього їх потрібно добре висушити природним чином.

Кульки для прання і сушіння можна придбати на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Перевага цього методу полягає в економії грошей, зменшенні статичності, простоті використання і виборі аромату. Проте мінуси також є. Кульки з ефірною олією не дають ефекту пом’якшення тканині, а при неправильному використанні на тканині можуть з’явитися плями.

Однак цей лайфхак ідеально підійде для тих, хто хоче спробувати надати речам приємний запах у доволі простий спосіб.

Крім того, використання кухонного рушника в сушильній машині прискорює процес сушіння одягу і знижує споживання електроенергії, пише Express. Фахівці рекомендують використовувати товстий рушник тільки на перші 15 хвилин сушіння, щоб уникнути уповільнення процесу.

