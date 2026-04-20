Проте повернути чистоту шлангу можна без дорогих засобів та складних процедур. Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму тіктоці простий спосіб очищення душової лійки.
Існує простий і доступний спосіб, який допоможе швидко позбутися нальоту й відновити нормальний потік води, використовуючи те, що у вас вже є вдома.
Як очистити шланг у ванній?
Дівчина зазначила, що очищувати її потрібно зсередини, бо саме там накопичується багато бруду та бактерій. Спосіб приготування розчину дуже простий.
Для створення засобу знадобиться:
- 1 столова ложка лимонної кислоти;
- 1 чайна ложка миючого чи господарського мила;
- пів літри гарячої води.
Увесь цей вміст потрібно залити в лійку та залишити на 10 хвилин. Також потрібно помити шланг. Залити той самий розчин й залишити його у вертикальному положенні.
Тоді потрібно прикрутити шланг та увімкнути гарячу воду – з напором вийде багато бруду, який накопичувався всередині.
Як зробити засіб для чищення шлангу: дивіться відео
Також блогерка рекомендує використовувати пергамент та паперовий рушник з оцтом для очищення сантехніки від нальоту, оскільки пергамент полірує поверхню, а оцет ефективно видаляє наліт.
Mirror пише, що лимонний сік є ефективною альтернативою для очищення душової лійки від вапняного нальоту, оскільки кислота в ньому руйнує мінерали.
