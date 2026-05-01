Регулярний догляд за холодильником – це не просто естетика, а важлива частина побуту, пише Southern Living.

Як очистити холодильник?

Харчова сода – це простий помічник у догляді за холодильником. Вона допомагає прибрати жир і забруднення, а також усуває неприємні запахи, не маскуючи їх.

Що знадобиться для очищення:

Харчова сода;

Тепла вода;

Засіб для миття посуду;

Губка чи мікрофібра;

Стара зубна щітка;

Суха та волога ганчірка;

Розпилювач або миска.

Покрокова інструкція миття холодильника

Спочатку потрібно вимкнути холодильник, дістати продукти, заодно перевірити термін придатності та стан їжі. Перед миттям скляним полицям треба дати трохи "зігрітися" до кімнатної температури, щоб уникнути пошкоджень.



Перед миттям варто витягнути усі продукти / Фото Pexels

За деякий час їх вже можна мити у теплій воді з невеликою кількістю засобу. Від засохлих плям добре допомагає паста із соди. Ящики тим часом можна замочити у ванній на 10 – 15 хвилин.

Для очищення внутрішніх поверхонь 2 столові ложки соди розведіть в 1 літрі теплої води. Якщо забруднення доволі сильні, тоді можна зробити ще густішу суміш.

Розчин потрібно нанести на поверхні й залишити на кілька хвилин і протерти. Стійкі плями після обробки содовою пастою накрийте вологою серветкою на 5 хвилин, а тоді видаліть. Ущільнювачі та важкодоступні місця можна почистити зубною щіткою.

Щоб прибрати залишки засобу, треба пройтися вологою ганчіркою, а тоді витерти все насухо.

Підтримувати свіжість у холодильнику можна доволі просто. Достатньо лише залишити у дверцятах чи на полиці відкриту пачку соди, оскільки вона добре вбирає запахи. Також підійде використання активованого вугілля чи меленої кави.

Генеральне миття холодильника варто проводити раз на 3 місяці, а легке прибирання кожного тижня.

Щоб у холодильнику не смерділо, продукти слід зберігати у герметичних контейнерах та витирати навіть найменші розливи. Такий регулярний догляд допоможуть зберегти холодильник чистим та без сторонніх запахів.

Крім того, вивести поганий запах та сліди від продуктів можна завдяки оцту та солі, пише Express. Засоби треба змішати до стану пасти, нанести на брудні ділянки й залишити на 5 хвилин. Користь оцту полягає в тому, що він добре дезінфікує та усуває спори цвілі та бактерії.

А от сіль лише підсилює ефект, діючи як м’який абразив. Оцет також здатен вивести увесь неприємний запах, який може виділятися з холодильника. Потрібно лише нанести його у ємність з розпилювачем та обробити рідиною полиці та стінки.

Які ще є корисні лайфхаки?

Про натуральний ароматизатор

Поєднання лаврового листка з лимоном створює натуральний ароматизатор, який перебиває сторонні запахи та освіжає повітря.

Про виведення плям

