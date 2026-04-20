Прання у пральній машині не завжди вихід, бо руйнує клей та форму взуття, а дезодоранти лише тимчасово маскують запах, пише City Magazine.

Читайте також Чоловічі кросівки, які носитимуть у 2026 році: головні тренди сезону

Чим вивести поганий запах із взуття?

Щоб позбутися проблеми потрібно знищити бактерії й витягнути всю вологу, що затрималася. Для цього знадобиться лише жменя кухонної солі та один свіжий лимон.

Звичайна сіль ідеально вбирає рідину, тож буквально витягне всю вологу зсередини взуття. Бактерії повністю залежать від вологого середовища, тому засолювання позбавляє їх основних умов для життя.

Потрібно лише покласти у кожну пару одну – дві столові ложки крупної солі й розподілити кристали по всій довжині. За ніч сіль повністю виконає свою роботу й осушить взуття.

Додатково фахівці радять додати до солі ще й лимон. Лимонна кислота й ефірні олії, що містяться у шкірці також здатні ефективно знищити залишки бактерій та грибків.

Для цього трюку знадобиться лише шкірка від лимона, яку потрібно покласти на сіль всередині взуття.

Поки сіль поглинатиме вологу, ефірні олії зі шкірки продезінфікують і додадуть взуттю натуральний і свіжий цитрусовий аромат. Після методу потрібно лише висипати вміст у смітник вранці.

Як ще можна вивести неприємний запах зі взуття?

Для швидкого сушіння взуття після дощу або коли воно вологе, експерти радять використовувати паперові рушники чи газети, пише Better Homes&Gardens. Усунути неприємний запах допоможе також спирт – ним достатньо збризнути устілки.

