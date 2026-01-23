Укр Рус
23 січня, 23:45
2

Покладіть це у курник – і не треба обігрівача: секрет досвідчених господарів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Досвідчені господарі знають, як захистити курей від морозів.
  • Правильний догляд за курями в холодну погоду може підвищити їхню продуктивність.

У такий мороз потрібно подбати не лише про себе, а й про тварин. Якщо зробити все правильно – курочки віддячать вже найближчим часом.

Ви легко можете забезпечити курям природне джерело тепла, навіть не турбуючись про електрику. Як це зробити – підказав портал Hodowlany

Як легко утеплити курятник? 

Вологість та холод – найбільші вороги курей-несучок. Так, їх можна позбутися за допомогою обігріву або ламп, але зараз ця опція доступна не всім. 

Про курей треба подбати / Фото Pixabay

В цьому випадку варто скористатися методом глибокої органічної підстилки. Ідея в тому, щоб зробити "подушку" з тирси, соломи чи сіна. 

Таким чином утворюється своєрідний компост під ногами в курей. Органічна подушка виділятиме тепло – і навіть лютий мороз буде курям не страшний. Гарно працюватиме суміш соломи чи тирси з травами, так ефект буде найбільшим. 

Яка товщина "подушки" потрібна? 

Утворіть підстилку товщиною 15 – 20 сантиметрів. Типи покриття можна чергувати, але перевіряйте, щоб вона не була вологою, радить Fermo

Кожні кілька днів підстилку потрібно розрухувати, щоб насичувати повітрям. Так мікроорганізми розвиватимуться краще і виділятимуть більше тепла. 

Які поради  стануть у пригоді? 

