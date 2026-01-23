Вы легко можете обеспечить курам естественный источник тепла, даже не беспокоясь об электричестве. Как это сделать – подсказал портал Hodowlany.
Как легко утеплить курятник?
Влажность и холод – самые большие враги кур-несушек. Да, от них можно избавиться с помощью обогрева или ламп, но сейчас эта опция доступна не всем.
О курах надо позаботиться / Фото Pixabay
В этом случае стоит воспользоваться методом глубокой органической подстилки. Идея в том, чтобы сделать "подушку" из опилок, соломы или сена.
Таким образом образуется своеобразный компост под ногами у кур. Органическая подушка будет выделять тепло – и даже лютый мороз будет курам не страшен. Хорошо будет работать смесь соломы или опилок с травами, так эффект будет наибольшим.
Какая толщина "подушки" нужна?
Создайте подстилку толщиной 15 – 20 сантиметров. Типы покрытия можно чередовать, но проверяйте, чтобы она не была влажной, советует Fermo.
Каждые несколько дней подстилку нужно разрушать, чтобы насыщать воздухом. Так микроорганизмы будут развиваться лучше и выделять больше тепла.
Какие советы пригодятся?
