Якщо не усунути конденсат – до появи плісняви залишиться зовсім мало часу. Який копійчаний метод зарадить ситуації – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok sizovasofiaa.

Як попередити утворення конденсату на вікнах?

Не потрібно дорогих засобів або багато зусиль. Необхідно лише запастися гарним запасом пінки для бриття.

Конденсату на вікнах не буде: відео

Наносимо піну для гоління на скло та ретельно розтираємо паперовими рушниками. Піна утворить на склі захисну плівку, на якій не зможе осідати волога. Таким чином конденсат на вікнах не осідатиме – одного розтирання пінки вистачає на 2 – 3 тижні.

Як позбутися плісняви?

Якщо пліснява вже утворилася, потрібно позбутися її максимально швидко. Не біжіть у магазин — достатньо елементарних розчинів, передає Morele.

Розведіть з водою у пропорції 1:1 оцет, горілку або спирт. Збризніть плісняву, протріть – і проблеми як не бувало.

Які поради стануть у пригоді?