Ви легко можете забезпечити курям природне джерело тепла, навіть не турбуючись про електрику. Як це зробити – підказав портал Hodowlany.

Як легко утеплити курятник?

Вологість та холод – найбільші вороги курей-несучок. Так, їх можна позбутися за допомогою обігріву або ламп, але зараз ця опція доступна не всім.

Про курей треба подбати / Фото Pixabay

В цьому випадку варто скористатися методом глибокої органічної підстилки. Ідея в тому, щоб зробити "подушку" з тирси, соломи чи сіна.

Таким чином утворюється своєрідний компост під ногами в курей. Органічна подушка виділятиме тепло – і навіть лютий мороз буде курям не страшний. Гарно працюватиме суміш соломи чи тирси з травами, так ефект буде найбільшим.

Яка товщина "подушки" потрібна?

Утворіть підстилку товщиною 15 – 20 сантиметрів. Типи покриття можна чергувати, але перевіряйте, щоб вона не була вологою, радить Fermo.

Кожні кілька днів підстилку потрібно розрухувати, щоб насичувати повітрям. Так мікроорганізми розвиватимуться краще і виділятимуть більше тепла.

Які поради стануть у пригоді?