Багато хто вважає, що сезон для кактуса завершився, і відкладає горщик до наступної зими. Це помилка, яка коштує рослині сил. Саме період після цвітіння визначає, чи з’являться нові бутони наприкінці зими або на початку весни. Якщо діяти правильно, різдвяник не “засинає”, а відновлюється і готується до нового циклу, розповідає Onet.

Як “розбудити” різдвяний кактус після свят?

Після завершення цвітіння рослині потрібен короткий, але чіткий період спокою – приблизно 4 – 6 тижнів. У цей час зменшують полив і не підживлюють ґрунт. Такий режим імітує природні умови, до яких різдвяник звик у тропіках.

Обрізка проводиться протягом місяця після цвітіння. Видаляють засохлі квітки та вкорочують окремі сегменти пагонів. Це не косметика, а сигнал рослині формувати нові точки росту, де згодом з’являться бутони.

Рослина незабаром знову зацвіте / Фото Unsplash

Світло має бути контрольованим. У період спокою рослині потрібні довгі темні ночі – близько 12 – 14 годин. Вдень достатньо кількох годин яскравого, але розсіяного світла. Пряме сонце у цей час шкодить.

Полив треба обмежити. Воду додають лише тоді, коли верхній шар ґрунту добре просохне. Перезволоження після цвітіння – одна з головних причин, чому різдвяник не закладає нові бутони.

Пересадка – лише за потреби. Якщо коріння виходить з дренажних отворів або ріст майже зупинився, ґрунт оновлюють одразу після цвітіння. Часто пересаджувати різдвяник не варто – він краще почувається у трохи тісному горщику.

Як підтримувати різдвяник після "пробудження"?

З появою нових пагонів навесні режим змінюють. Полив стає регулярнішим, але без застою води. Світла потрібно більше, проте воно має залишатися непрямим – найкраще підходять східні або північні вікна.

Підживлення вводять поступово – слабким розчином комплексного добрива раз на місяць. Наприкінці літа його припиняють повністю, щоб рослина знову перейшла до фази формування бутонів.

При такому підході різдвяний кактус не просто "доживає" до наступних свят – він може цвісти повторно, рости десятиліттями і щороку виглядати сильним, здоровим та рясно квітучим.

Які поради варто спробувати?