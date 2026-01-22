Виявляється, що активний Wi-Fi-роутер впродовж всієї ночі здатен впливати на сон та настрій, пише Times of India.

Чому варто вимикати Wi-Fi на ніч?

Постійне випромінювання електромагнітних хвиль впливає на порушення режиму сну. Деякі люди мають чутливість до електромагнітних полів, тому можуть страждати від частих пробуджень, втоми чи головного болю.

Вимкнення роутера перед сном допоможе якісно відпочити та регулювати природні цикли організму. Окрім того, відключення роутера допомагає скоротити споживання електроенергії. І хоч його споживана потужність не є надто великою, проте безперервна робота таки здатна накопичувати витрати.



Роутер перед сном варто вимикати / Фото Pexels

Сигнали Wi-Fi здатні впливати не лише на людей, але й на деякі чутливі рослини. Саме тому вимикаючи на ніч роутер, можна створити природне середовище для розвитку кореневої системи й росту листя.

У підсумку вимикання Wi-Fi перед сном може стати простою звичкою, яка не потребуватиме зусиль, але позитивно вплине на самопочуття, сон та навіть домашню зелень.

Які ще є корисні поради?