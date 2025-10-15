Навіть люди, що роблять прибирання надзвичайно ретельно, все ще можуть пропустити кілька темних куточків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Які місця у ванній найбрудніші?
Дверні ручки та фурнітура
Легко забути про те, скільки мікробів накопичується на поверхнях, яких ми торкаємося щодня, та ще й неодноразово. І дезінфекція дверних ручок, особливо у ванній кімнаті – це важливе завдання, яке чимало людей пропускають.
Шторки для душу
Душова шторка – це річ, яка може висіти у ванній роками, і ніхто навіть не думає про її миття. На щастя, більшість шторок можна без проблем зняти та закинути у прання разом з рештою одягу. Цей спосіб очищення буде найбільш надійним та забезпечить відсутність цвілі прямо у ванній.
Стіни
Особливо важливо це у випадку, якщо стіни вкриті плиткою. На них дуже часто накопичується бруд. бризки, мильний наліт тощо. І миття стін – це не те завдання, що більшість людей виконують щотижня.
Чистити стінки ванної можна м'яким розчином води та засобу для миття посуду.
Стіни ванної потрібно мити / Фото Pexels
Змішувачі
Ще одне занедбане місце ванної – це крани та змішувачі. Люди часто торкаються їх брудними руками, переносять мікроби та мильну піну. Для того, аби розв'язати проблему радикально, можна використовувати безконтактні чи сенсорні змішувачі, пише Homes&Gardens.
Або ж щотижня очищувати їх м'якою губкою зі спеціальним засобом.
Що ще про прибирання в домі потрібно знати?
Для того, аби до блиску відмити унітаз, необов'язково довго його терти: достатньо буде тільки залити в нього солодку газовану воду. Цей лайфхак працює безвідмовно та заощадить чимало часу.
Ще одна проблема, яка часто виникає у ванній – це наліт на душовій лійці. Для того, аби його позбутися, можна використати один хитрий спосіб з інгредієнтами, що вже є вдома.