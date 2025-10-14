Ні для кого не секрет, що кока-кола є потужним засобом для очищення стійкого нальоту, пише 24 Канал з посиланням на Express. Господині неодноразово переконувалися в дієвості води, яка справді вражає результатом.

Як солодка вода відчищає наліт?

Вливання кока-коли в унітаз може допомогти видалити мінеральні відкладення, не використовуючи відбілювач. Саме ця солодка вода дешевша й не така шкідлива, як хімікати, які обіцяють вивести наліт. Використання здатне покращити зовнішній вигляд унітаза та видалити поверхневі плями.

Для очищення нальоту знадобиться 0,5 літрова пляшка води та йоржик для туалету. Спочатку налийте рідину по внутрішньому краю унітаза так, щоб рідина покрила всю поверхню – особливо ділянки з помітними плямами та вапняним нальотом.



Газована вода виводить бруд з унітаза / Фото Pexels

Далі треба залишити газовану воду на одну годину чи на ніч (для стійких плям). За цей час кислота розщепить всі мінеральні відкладення та бруд. Після зазначеного часу все треба ретельно почистити туалетним йоржиком.

Якщо на сидінні чи поверхні унітаза помітні бризки від води, тоді протріть все вологою ганчіркою, щоб уникнути липкості.

Також для видалення вапняного нальоту з унітаза можна використовувати розчин соди та оцту або лимонну кислоту, пише Good Housekeeping. Якщо ж розчини не впораються, тоді можна скористатися ще пральним порошком.

Як відчистити цвіль в туалеті?