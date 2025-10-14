Очистити душову лійку дуже легко й просто, а все що вам знадобиться – копійчаний засіб, який можна знайти в будь-якому магазині, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим відмити душову лійку?

Засмічені отвори душової лійки можна очистити в розчині з гарячою водою та лимонною кислотою. Потрібно лише пакетик засобу розмішати у воді й залишити в ємності лійку на 10 хвилин.

Лимонна кислота – це чудовий натуральний засіб для чищення, оскільки кислота добре видаляє вапняний наліт, іржу та інші мінерали. Окрім того, лимонна кислота корисна для знищення цвілі та грибка, якщо вони є у ванній кімнаті.



Лимонна кислота добре виводить наліт з душової лійки / Фото Pexels

Деякі господині звикли відмивати душову лійку оцтом та харчовою содою, але лимонна кислота працює набагато швидше. Для кращої результативності, лійку краще викрутити, щоб мати змогу повністю занурити в рідину.

Харчова сода та перекис водню допомагають у боротьбі з різними видами забруднень – від нальоту до цвілі та грибку, пише Hoesch Design. Достатньо посипати забруднені ділянки содою, залити перекисом водню та залишити щонайменше на 10 хвилин. Якщо ж і цей метод не зможе допомогти, то тоді варто скористатися відповідними засобами. У розчинах містяться всі необхідні компоненти, які розщеплюють старий наліт.

Чим відчистити затирку у ванній кімнаті?