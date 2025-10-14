Очистити душову лійку дуже легко й просто, а все що вам знадобиться – копійчаний засіб, який можна знайти в будь-якому магазині, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Чим відмити душову лійку?
Засмічені отвори душової лійки можна очистити в розчині з гарячою водою та лимонною кислотою. Потрібно лише пакетик засобу розмішати у воді й залишити в ємності лійку на 10 хвилин.
Лимонна кислота – це чудовий натуральний засіб для чищення, оскільки кислота добре видаляє вапняний наліт, іржу та інші мінерали. Окрім того, лимонна кислота корисна для знищення цвілі та грибка, якщо вони є у ванній кімнаті.
Лимонна кислота добре виводить наліт з душової лійки / Фото Pexels
Деякі господині звикли відмивати душову лійку оцтом та харчовою содою, але лимонна кислота працює набагато швидше. Для кращої результативності, лійку краще викрутити, щоб мати змогу повністю занурити в рідину.
Харчова сода та перекис водню допомагають у боротьбі з різними видами забруднень – від нальоту до цвілі та грибку, пише Hoesch Design. Достатньо посипати забруднені ділянки содою, залити перекисом водню та залишити щонайменше на 10 хвилин. Якщо ж і цей метод не зможе допомогти, то тоді варто скористатися відповідними засобами. У розчинах містяться всі необхідні компоненти, які розщеплюють старий наліт.
Чим відчистити затирку у ванній кімнаті?
Перекис водню чудово очищує затирки між плиткою. Господині люблять його використовувати, бо він ефективно видаляє бруд, плісняву та цвіль.
Використання відбілювача може послабити матеріал затирки, тоді як оцет занадто кислотний і може пошкодити плитку.