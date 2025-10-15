Монстера відома своїм великим листям з характерними розрізами й здатністю очищати повітря, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Рослина може досягнути великих розмірів у рості, однак треба запам’ятати кілька деталей про догляд.

Як часто поливати монстеру?

Рослину варто поливати тоді, коли верхній шар ґрунту повністю висохне. Тут треба орієнтуватися на стан землі й самої рослини. У похмурі дні монстера споживає менше води, ніж влітку.

На частоту поливу впливають кілька важливих чинників, які теж є важливими.

Тип ґрунту

Монстера любить рости в пухкому, дренованому субстраті, який утримує вологу. Якщо ґрунт швидко висихає, то й поливати рослину доведеться частіше.

Температура та вологість

Чим тепліше й сухіше у квартирі, тим частіше рослина потребує води. Висока вологість стимулює активний ріст. Оптимальні умови для росту монстери – від 18 до 29°C.

Розмір горщика

У великому горщику волога випаровується повільніше, тому надлишок води може спричинити загнивання коренів.



Монстера повинна рости у відповідному горщику / Фото Pexels

Освітлення

Монстера любить яскраве розсіяне світло, тому якщо стоїть на сонці, то ґрунт пересихає швидше й поливати рослину доведеться частіше.

Як правильно поливати монстеру?

Є два способи поливу монстери – верхній та нижній. Перший спосіб передбачає поступовий верхній полив, поки вода не почне витікати через дренажні отвори. Через 30 хвилин надлишок потрібно злити з піддона.

Нижній спосіб поливу легший – треба занурити горщик в ємність з водою на 15 хвилин. Такий спосіб добре зміцнює кореневу систему.

Ознаками неправильного поливу є мляве й сухе листя з коричневими краями. Якщо помічаєте таке на своєму вазоні, то це свідчить про недостатній полив. Якщо ж листя жовтіє, а ґрунт вологий – це сигнал про ймовірне гниття коренів.

