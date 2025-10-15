Вже давно фіалки вважалися не тими квітками, якими треба прикрашати спальню. Чи є в цих пересторог реальне обґрунтування – розповідає 24 Канал з посиланням на Science Focus.

Чи можна ставити фіалки у спальні?

Одна з головних пересторог щодо фіалок в спальні стосується того, що ці квіти споживають багато кисню і виділяють велику кількість вуглекислого газу. Однак цей міф заснований на помилці та нерозуміння пропорцій дихання рослини у порівнянні з людиною.

Фіалки цілком безпечні для вашої спальні / Фото Pixabay

Тому не існує жодних реальних аргументів проти того, аби вашу спальню прикрашали кілька фіалок. А коли хтось розповідатиме про їх "шкідливість" – просто реагуйте з усмішкою.

Але не забувайте про догляд

Однак у випадку з фіалками ретельно ставтеся до поливу. Якщо він буде надмірним, то це може призвести до появи цвілі, яка точно не додасть бонусів вашому здоровʼю, радить New Scientist.

Також на листках фіалок активно збиратиметься пил, тому не забувайте час від часу їх протирати.

