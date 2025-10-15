Даже люди, делающие уборку чрезвычайно тщательно, все еще могут пропустить несколько темных уголков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие места в ванной самые грязные?

Дверные ручки и фурнитура

Легко забыть о том, сколько микробов накапливается на поверхностях, которых мы касаемся ежедневно, да еще и неоднократно. И дезинфекция дверных ручек, особенно в ванной комнате – это важная задача, которую многие пропускают.

Шторки для душа

Душевая шторка – это вещь, которая может висеть в ванной годами, и никто даже не думает о ее мытье. К счастью, большинство шторок можно без проблем снять и забросить в стирку вместе с остальной одеждой. Этот способ очистки будет наиболее надежным и обеспечит отсутствие плесени прямо в ванной.

Стены

Особенно важно это в случае, если стены покрыты плиткой. На них очень часто накапливается грязь. брызги, мыльный налет и тому подобное. И мытье стен – это не та задача, что большинство людей выполняют еженедельно.

Чистить стенки ванной можно мягким раствором воды и средства для мытья посуды.



Стены ванной нужно мыть / Фото Pexels

Смесители

Еще одно заброшенное место ванной – это краны и смесители. Люди часто касаются их грязными руками, переносят микробы и мыльную пену. Для того, чтобы решить проблему радикально, можно использовать бесконтактные или сенсорные смесители, пишет Homes&Gardens.

Или же еженедельно очищать их мягкой губкой со специальным средством.

Что еще об уборке в доме нужно знать?