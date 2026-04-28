Якщо ви живете у квартирі, але не хочете братися за посадки з ґрунтом, спробуйте скористатися набагато легшим способом вирощування зелені, пише Gardening Know How.

Читайте також Посипте це під яблунею у квітні: фрукти виростуть набагато солодшими

Треба обрати здорову гілку чи нижню частину рослини з корінням та помістити її у банку з водою, давши доступ до світла. Бажано тримати зелень на підвіконні. Воду та банку потрібно змінювати кожних 2 – 3 дні, оскільки в ній можуть розвиватися бактерії.

Для тривалого росту деякі трави можна пересадити в ґрунт, але для свіжого використання на кухні достатньо буде вирощування у банці.

Які рослини ростуть у воді?

М’ята

Рослина швидко росте, тому виростити її досить легко. Потрібно лише зрізати здорову гілочку, видалити нижнє листя й поставити у склянку з водою. Вже через кілька днів з’являться білі корінці.

М’яту можна використовувати до лимонаду, холодного чаю, мохіто тощо. Навіть склянка води з м’ятою смакує набагато краще.

Базилік

Зелень любить світло й тепло, тому підвіконня для базиліку є найкращим місцем. Гілочку потрібно помістити у воду, видаливши нижнє листя.

Як тільки рослина пустить коріння, її вже можна використовувати. Базилік смакує до помідорів, моцарелли, пасти чи брускети з домашнім песто.



Базилік може рости у воді / Фото Freepik

Розмарин

Рослина може трохи довго вкорінюватися у воді, проте на кухні розмарин ідеально поєднається з картоплею, куркою, стейками чи домашнім хлібом з оливковою олією.

Орегано

Потрібно помістити свіжі гілочки огерано у воду, тож за деякий час вони пустять коріння. Зелень підходить для різних соусів, маринадів, грецького салату, смажених овочів та картоплі.

Петрушка

Зрізана гілочка не дасть ще більше нової зелені, але вода допоможе залишатися петрушці свіжою набагато довше. Якщо ж хочеться, щоб петрушка виросла, тоді потрібно використовувати рослину з цілим корінням.

На кухні петрушка є універсальною. Її додають до печеної картоплі, риби, пасти, часникового масла, соусів та салатів.

Найважливіше правило, як слід запам’ятати – не залишати листя у воді, бо воно почне гнити, а вода стане каламутною. Рослина повинна перебувати у чистій склянці з регулярно зміненою водою, у світлому, захищеному від полуденного сонця місці.

Почати вирощування цих рослин можна хоч сьогодні. Потрібно лише придбати на базарі рослини й помістити їх у склянки з водою.

Для тих, хто хоче розмножити кімнатні рослини, то потрібно скористатися розчином з водою для дієвого вкорінення живців, пише Interia Kobieta. Зрізаний живець вкорінюється багато часу, але цей процес можна пришвидшити. Потрібно лише збагатити воду, в якій буде вкорінена гілка.

Найкраще працює вода з медом. Корінець, занурений у цей розчин, виростає більшим, ніж той, що вирощувався у воді зі стимулятором коренеутворення. Варто лише додати до води трохи меду, щоб за 2 тижні отримати рослину готову до посадки в ґрунті.

Які є корисні поради для садівників?

Догляд за ожиною. Для профілактики хвороб використовують мідний купорос, "Хорус" чи "Скор", а для підживлення – органіку та азотні добрива.

Користь кавової гущі. Кавова гуща є корисним натуральним добривом, оскільки містить азот, фосфор, калій та магній, поліпшуючи структуру ґрунту.

Важливо використовувати кавову гущу помірно, щоб не створити щільну кірку, яка заважає воді та повітрю потрапляти до коріння, або змішувати її з компостом.