Если вы живете в квартире, но не хотите браться за посадки с почвой, попробуйте воспользоваться гораздо более легким способом выращивания зелени, пишет Gardening Know How.

Нужно выбрать здоровую ветвь или нижнюю часть растения с корнями и поместить в банку с водой., дав доступ к свету. Желательно держать зелень на подоконнике. Воду и банку нужно менять каждые 2– 3 дня, поскольку в ней могут развиваться бактерии.

Для продолжительного роста некоторые травы можно пересадить в почву., но для свежего использования на кухне достаточно будет выращивание в банке.

Какие растения произрастают в воде?

Мята

Растение быстро растет, поэтому вырастить ее достаточно легко. Нужно только срезать здоровую веточку, удалить нижние листья и поставить в стакан с водой. Уже через несколько дней появятся белые корешки.

Мяту можно использовать в лимонад., холодного чая, мохито и т.д. Даже стакан воды с мятой вкусится гораздо лучше.

Базилик

Зелень любит свет и тепло, поэтому подоконник для базилика является лучшим местом. Ветку нужно поместить в воду, удалив нижние листья.

Как только растение пустит корни, Ее уже можно использовать. Базилик подходит к помидорам, моцареллы, пасты или брускеты с домашним песто.



Базилик может расти в воде / Фото Freepik

Розмарин

Растение может немного долго укореняться в воде, однако на кухне розмарин идеально сочетается с картофелем, курицей, стейками или домашним хлебом с оливковым маслом.

Орегано

Нужно поместить свежие веточки огрено в воду., и через некоторое время они пустят корни. Зелень подходит для разных соусов, маринадов, греческого салата, жареные овощи и картофель.

Петрушка

Срезанная веточка не даст еще больше новой зелени, но вода поможет оставаться петрушке свежей гораздо длиннее. Если же хочется, чтобы петрушка выросла, тогда нужно использовать растение с целыми корнями.

На кухне петрушка универсальна. Ее добавляют в печеный картофель., рыбы, пасти, чесночного масла, соусов и салатов.

Важнейшее правило, как следует запомнить– не оставлять листья в воде, ибо оно начнет гнить, а вода станет мутной. Растение должно находиться в чистом стакане с регулярно измененной водой, в светлом, защищенном от полуденного солнца месте.

Начать выращивание этих растений можно хоть сегодня. Нужно только приобрести на рынке растения и поместить его в стаканы с водой.

Для тех, кто хочет размножить комнатные растения, то нужно воспользоваться раствором с водой для действенного укоренения черенков, пишет Interia Kobieta. Срезанный черенок укореняется много времени, но этот процесс можно ускорить. Нужно только обогатить воду, в которой будет укорененная ветвь.

Лучше всего работает вода с медом. Коренец, погруженный в этот раствор, вырастает больше, чем тот, что выращивалось в воде со стимулятором корнеобразования. Стоит добавить в воду немного меда, чтобы за 2 недели получить растение готовое к посадке в почве.

Какие полезные советы для садоводов?

Уход за ежевикой. Для профилактики болезней используют медный купорос, "Хорус" или "Скор", а для подкормки– органика и азотные удобрения.

Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.

Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, мешающая воде и воздуху попадать в корни, или смешивать ее с компостом.