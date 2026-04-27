Дачники рекомендують удобрювати плодові дерева навесні деревною золою, пише Interia Kobieta.

Чому рослини треба підживлювати деревною золою?

Деревна зола є натуральним добривом, яке багате на кальцій, калій, фосфор і магній. Її часто дачники застосовують для розкислення ґрунту й живлення рослин. Нею удобряють газони, чагарники та фруктові дерева.

Особливо цінною деревна зола є для яблунь, які після такого добрива стають стійкішими до хвороб та навіть родять смачніші плоди.

Конюшина, петрушка, деревій, фенхель та чорнобривці є рослинами-компаньйонами для яблунь, пише Martha Stewart. Вони здатні відігнати шкідників та покращити ґрунт. Ці рослини допомагають зменшити потребу в синтетичних добривах, а також відлякують поширених шкідників – яблуневу міль та попелицю.

Для яких рослин підходить деревна зола?

Найкраще деревна зола підходить для кислого ґрунту. У лужному ґрунті її використовувати не можна, бо занадто високий рН перешкодить засвоєнню рослинами мінералів.

Деревна зола вже багато років вважається ідеальним добривом для фруктових дерев, особливо яблунь. Найкращими місяцями використання вважаються березень та квітень.



Плоди яблуні після деревної золи стають солодшими / Фото Pexels

Розсипати золу можна під кроною дорослої яблуні, але перед цим її треба перемішати з ґрунтом. Використовувати її можна також для інших фруктових дерев.

Окрім того, деревна зола добре впливає на овочі, які потребують високого рівня калію. Нею можна підживлювати помідори, кабачки, перець, редиску, морква та салат.

Які є помилки у використанні деревної золи?

Внесення занадто великої кількості деревної золи є найбільшою помилкою. Оптимальна доза – від 70 до 150 грамів на квадратний метр за рік.

Не можна застосовувати деревну золу для рослин, що люблять кислоту. До них входять азалії, рододендрони чи верес.

Використовувати для саду та клумб варто лише чисту деревну золу. Лакована чи фарбована деревина може бути небезпечною через шкідливі хімічні речовини. Перед використанням у саду золу слід висушити та просіяти.

Які є корисні поради для садівників?

Догляд за ожиною. Для профілактики хвороб використовують мідний купорос, "Хорус" чи "Скор", а для підживлення – органіку та азотні добрива.

Користь кавової гущі. Кавова гуща є корисним натуральним добривом, оскільки містить азот, фосфор, калій та магній, поліпшуючи структуру ґрунту.

Важливо використовувати кавову гущу помірно, щоб не створити щільну кірку, яка заважає воді та повітрю потрапляти до коріння, або змішувати її з компостом.