Авторка ютуб-каналу "Корисні корисності" розповіла про основні правила весняного догляду за ожиною, які допоможуть відновити її після зими й покращити урожай.

Як доглядати за ожиною навесні?

Догляд за ожиною має складатися з трьох обов’язкових етапів: очищення кущів, захисту від хвороб та правильного підживлення. Саме такий підхід дасть найкращий результат.

Санітарна обробка

Після зими кущі потрібно привести до ладу. Пошкоджені пагони потрібно обрізати до здорової тканини й прибрати все зайве навколо куща – сухе листя чи залишки старої мульчі, оскільки там найчастіше живуть шкідники.

Окрему увагу треба приділити нижній частині рослини. Рекомендовано видалити пагони та бруньки, що розташовані до 50 сантиметрів від землі. Це покращить циркуляцію повітря, знизить ризик загнивання ягід й допоможе кущу сформувати нові сильні пагони.

Захист від хвороб та шкідників

Другий етап – профілактика захворювань і боротьба зі шкідниками. До того, як почнуть розпускатися бруньки, кущі можна обробити 3% розчином мідного купоросу (на 10 літрів води достатньо 300 грамів).

Якщо ж рослина вже активно росте, то потрібно перейти на більш обережніші засоби – "Хорус" чи "Скор", поєднуючи їх з інсектицидами.

Обробку потрібно проводити в суху й безвітряну погоду, щоб засоби подіяли ефективніше.

Підживлення для активного росту

Завершальний етап – внесення добрива. Його проводять тоді, коли ґрунт вже достатньо прогрівся, а температура стабілізувалася.

Найбільше підживлення потрібне дорослим кущам, починаючи з третього року. Ожина добре реагує на органіку, яку вносять під рослину (компост).

Для активного росту ожині необхідний азот. Його можна додати у вигляді аміачної селітри чи використати органічний варіант – розчин курячого посліду.

Весняне підживлення ожини важливе для великого урожаю, йдеться на ютуб-каналі "Наш сад і город". Крім мульчування і застосування азоту, рекомендовано використовувати аміачну селітру в пропорції 25 грамів на 10 літрів води, вносячи розчин у період стабільного тепла.

Що ще варто прочитати?