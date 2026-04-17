Британський ресурс Express зазначив, що у Великій Британії щодня випивають до 90 мільйонів чашок кави. Через це утворюються сотні тисяч тонн відходів щороку.

Чим корисна кавова гуща?

Коли кавову гущу просто викидають, вона розкладається на сміттєзвалищах і виділяє метан – досить сильний парниковий газ.

Замість того, щоб викидати її у сміття, краще зберегти і застосувати у саду. Один з варіантів – поєднати гущу з насінням польових квітів й висадити в ґрунт.

Такий підхід не лише зменшить кількість відходів, але й допоможе створити більш живе й привабливе середовище для природи.

Польові квіти приваблюють запилювачів – метеликів та бджіл, тому є особливо корисними в саду. Серед них волошка, ромашка та червона конюшина.



Кавова гуща добре впливає на рослини / Фото Pexels

Кавова гуща є доволі корисною для ґрунту, оскільки містить багато азоту, тому часто її використовують як натуральне добриво. Поступово гуща віддає поживні речовини, покращуючи структуру ґрунту. Дачники також радять додавати гущу до компосту.

У складі гущі також міститься фосфор, калій та магній, які сприяють збагаченню ґрунту. Вплив гущі на кислотність є мінімальною та короткочасною.

Та попри користь, важливо не перебільшувати кількість внесеної гущі. Надто товстий шар може створити щільну кірку, яка заважатиме воді та повітрю потрапляти до коріння. Тому її варто використовувати помірно чи змішувати з компостом.

Кавова гуща особливо добре підходить для рослин, які люблять кислий ґрунт – азалій чи чорниці. Саме тому краще зберегти гущу після кавування, щоб у простий спосіб покращити стан ґрунту.

Крім того, кавову гущу можна використовувати як скраб для тіла, засіб для чищення, поглинач запахів та для догляду за шкірою і волоссям, пише City Magazine. Вона також ефективна для усунення запахів з рук та захисту собак від бліх, завдяки своїм натуральним властивостям.

