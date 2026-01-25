Цю помилку роблять 99% людей, коли змивають воду в унітазі
- Змивання води в унітазі з відкритою кришкою сприяє поширенню мікробів, які можуть покривати рушники, стільниці та зубну щітку.
- Дослідження показують, що мікроби можуть поширюватися на відстань до півтора метра від унітаза, тож закриття кришки під час змивання зменшує цей ризик.
Хоча це й може здаватися незначним, всього одна звичка під час відвідування туалету призводить до поширення мікробів по всій ванній кімнаті – а ви про це навіть не підозрюєте.
Незалежно від того, наскільки ретельно ви протираєте сидіння унітаза, перете рушники чи дезінфікуєте поверхні, через одну просту помилку усі ваші зусилля з прибирання можуть бути скомпрометовані. І ця помилка – це змивати воду, не опустивши кришку унітаза, пише Martha Stewart.
Чому потрібно змивати воду з опущеною кришкою унітаза?
Річ тут не тільки в естетиці: експерти попереджають, що якщо перед змиванням води не закрити кришку, це відкриє простір для поширення мікробів, що переносяться повітрям. Дрібний туман з'являється у повітрі навколо туалету, і ці крихітні краплі води, що навіть не помітні оку, люди вдихають; вони покривають рушники, стільниці та навіть зубну щітку тільки після одного змиву, пише Real Simple.
А дослідження підтверджують, що ці маленькі мікроби у крапельках води можуть подолати цілих півтора метра від зливу з відкритою кришкою – і води є ідеальним засобом для поширення мікробів.
Окрім того, у туалетних виділеннях дослідники часто виявляють норовірус, кишковий бактеріальний гельмінт, кишкову паличку та інші кишкові бактерії. На щастя, здорова людина, ймовірно, не постраждає, якщо мікроби поширяться кімнатою – але це все ще ризик, про який варто знати.
Підвищений ризик до впливу "туалетного шлейфу" мають родини з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями – тож у такому випадку слід вжити додаткових запобіжних заходів – наприклад, дезінфікувати сидіння та ручки унітаза після кожного використання.
Що ще про чистоту ванної та туалету варто знати?
Часті питання
Чому важливо закривати кришку унітаза перед змиванням?
Закриття кришки унітаза перед змиванням запобігає поширенню мікробів у повітрі. Мікроскопічні краплі води можуть розсіювати мікроби на поверхнях, таких як рушники, стільниці та зубні щітки, що створює небезпеку для здоров'я.
Які мікроби можуть поширюватися через змивання унітаза з відкритою кришкою?
Через змивання унітаза з відкритою кришкою можуть поширюватися такі мікроби, як норовірус, кишковий бактеріальний гельмінт, кишкова паличка та інші кишкові бактерії.
Які запобіжні заходи варто вжити, щоб зменшити ризик поширення мікробів у ванній кімнаті?
Щоб зменшити ризик поширення мікробів у ванній кімнаті, рекомендується закривати кришку унітаза перед змиванням, дезінфікувати сидіння та ручки унітаза після кожного використання, особливо якщо в домі є маленькі діти або домашні улюбленці.