Десятиліттями мами і бабусі використовували відбілювач для того, аби почистити унітаз – та, виявляється, це далеко не найефективніший спосіб прибирати забруднення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чим найкраще чистити унітаз?

Чищення туалету – це саме та справа, яку чимало людей намагаються якомога довше відкладати під час прибирання. Багато хто також не любить мати справу з відбілювачем чи будь-якими іншими хімічними засобами, що потрібні для дезінфекції ванної.

Втім, без ретельного очищення туалету принаймні раз на тиждень він швидко наповниться бактеріями, а також вкриється плівкою всередині чаші, яку згодом буде складніше відчистити. Плівка утворюється, коли різні типи бактерій злипаються разом, утворюючи стійку пляму, що міцно прилипає до поверхні. Вона не лише виглядає неестетично, але й містить шкідливі віруси та не видаляється більшістю засобів для чищення.

Часто навіть відбілювач не може легко впоратися з цим завданням, адже він вбиває лише поверхневі мікроорганізми та не може легко проникнути крізь зовнішній шар плями. Але, на щастя, існує кращий спосіб дезінфекції туалету – і для нього знадобиться лише засіб, що вже точно знайдеться в аптечці: перекис водню.

Цей м'який антисептик, виявляється, може бути досить потужним мийним засобом. Безбарвна рідина складається з води та кисню й дуже ефективно розщеплює органічні плями та знищує бактерії та мікроби, пише The Spruce.

Найбільш ефективно він видаляє біоплівку всередині унітаза, що може проникати глибоко в поверхню сантехніки. Під час використання перекис водню виділяє бульбашки кисню, що допомагають розчинити шар бруду та бактерій, а також послабити застарілі плями, тож він працює набагато ефективніше, ніж білизна.

Ще одна перевага перекису – він значно безпечніший у використанні, не може пошкодити порцеляну, а також є екологічно чистим продуктом, що після використання просто розкладається на кисень та воду.

