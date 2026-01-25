Незалежно від того, наскільки ретельно ви протираєте сидіння унітаза, перете рушники чи дезінфікуєте поверхні, через одну просту помилку усі ваші зусилля з прибирання можуть бути скомпрометовані. І ця помилка – це змивати воду, не опустивши кришку унітаза, пише Martha Stewart.

Чому потрібно змивати воду з опущеною кришкою унітаза?

Річ тут не тільки в естетиці: експерти попереджають, що якщо перед змиванням води не закрити кришку, це відкриє простір для поширення мікробів, що переносяться повітрям. Дрібний туман з'являється у повітрі навколо туалету, і ці крихітні краплі води, що навіть не помітні оку, люди вдихають; вони покривають рушники, стільниці та навіть зубну щітку тільки після одного змиву, пише Real Simple.

А дослідження підтверджують, що ці маленькі мікроби у крапельках води можуть подолати цілих півтора метра від зливу з відкритою кришкою – і води є ідеальним засобом для поширення мікробів.

Окрім того, у туалетних виділеннях дослідники часто виявляють норовірус, кишковий бактеріальний гельмінт, кишкову паличку та інші кишкові бактерії. На щастя, здорова людина, ймовірно, не постраждає, якщо мікроби поширяться кімнатою – але це все ще ризик, про який варто знати.

Підвищений ризик до впливу "туалетного шлейфу" мають родини з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями – тож у такому випадку слід вжити додаткових запобіжних заходів – наприклад, дезінфікувати сидіння та ручки унітаза після кожного використання.

Що ще про чистоту ванної та туалету варто знати?