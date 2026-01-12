Одне з завдань, пов'язаних з пральною машиною, якого чимало людей намагаються уникати – це чищення барабана. Це необхідна, але неприємна робота – та, виявляється, її зовсім необов'язково виконувати вручну, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Яка у пральній машині є секретна кнопка?

Очищення барабана пралки – це робота, яку багато людей відкладають, а інші взагалі ігнорують повністю. Втім, якщо барабан вчасно не чистити, в ньому може накопичуватися бруд, мильний наліт та навіть пліснява – а це, звісно ж, вплине на те, як випереться ваш одяг.

На щастя, брати губку в руки та очищувати барабан вручну не потрібно – адже деякі пральні машини мають таку собі "секретну кнопку", що запускає режим самоочищення барабана. Все, що для цього потрібно зробити – це натиснути на кнопку ополіскування та утримувати її протягом п'яти секунд.

Коли режим очищення закінчиться, ваша пралка позбудеться не тільки бруду і залишків мийних засобів, але й неприємного запаху, який часто надокучає власникам пральних машин.

Що робити, якщо секретної кнопки немає?

Існують моделі пральних машин, що, на жаль, не мають функції самоочищення. Втім, це все ще не означає, що мити пралку доведеться вручну. У такому випадку слід скористатися елементарним лайфхаком, пише The Spruce.

Додайте пів склянки хлорного відбілювача у відділення для порошку пральної машини, а тоді запустіть повний цикл прання без додавання одягу. Після цього потрібно повторити цей крок, але замість відбілювача додати оцет – цей простий трюк допоможе досягти ідеальної чистоти без тертя та прибирання.

