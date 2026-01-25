Независимо от того, насколько тщательно вы протираете сиденья унитаза, стираете полотенца или дезинфицируете поверхности, из-за одной простой ошибки все ваши усилия по уборке могут быть скомпрометированы. И эта ошибка – это смывать воду, не опустив крышку унитаза, пишет Martha Stewart.
Почему нужно смывать воду с опущенной крышкой унитаза?
Дело здесь не только в эстетике: эксперты предупреждают, что если перед смыванием воды не закрыть крышку, это откроет пространство для распространения микробов, переносимых по воздуху. Мелкий туман появляется в воздухе вокруг туалета, и эти крошечные капли воды, что даже не заметны глазу, люди вдыхают; они покрывают полотенца, столешницы и даже зубную щетку только после одного смыва, пишет Real Simple.
А исследования подтверждают, что эти маленькие микробы в капельках воды могут преодолеть целых полтора метра от слива с открытой крышкой – и воды является идеальным средством для распространения микробов.
Кроме того, в туалетных выделениях исследователи часто обнаруживают норовирус, кишечный бактериальный гельминт, кишечную палочку и другие кишечные бактерии. К счастью, здоровый человек, вероятно, не пострадает, если микробы распространятся по комнате – но это все еще риск, о котором стоит знать.
Повышенный риск к воздействию "туалетного шлейфа" имеют семьи с маленькими детьми и домашними любимцами – поэтому в таком случае следует принять дополнительные меры – например, дезинфицировать сиденья и ручки унитаза после каждого использования.
Что еще о чистоте ванной и туалета стоит знать?
Для того, чтобы унитаз постоянно блестел чистотой без усилий, чистить его нужно конкретным средством, и это не отбеливатель. Впрочем, он найдется почти в каждом доме в аптечке.
Кроме того, немало людей даже не догадываются о наличии секретной кнопки на стиральной машине, что экономит кучу времени и усилий.