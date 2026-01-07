Морква залишатиметься хрусткою і свіжою місяцями: 99% людей неправильно її зберігають

Морква – це популярний зимовий коренеплід, що можна їсти і свіжим, і варити, і смажити, і тушкувати. Окрім того, вона може лежати вдома тижнями, якщо не місяцями – якщо лише розібратися, як її правильно зберігати.

Якщо ви помітили, що морква починає швидко цвісти, ставати м'якою та несмачною, існує досить велика ймовірність, що ви просто неправильно її зберігаєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як правильно зберігати моркву?

Морква – це овоч, без якого просто не обійтися у списку покупок. Та немає нічого неприємнішого, ніж купити продукт і спостерігати, як він надто швидко псується – ще до того, як ви встигнете його використати. І якщо моркву зберігати неправильно, вона й справді може запліснявіти та стати липкою за лічені дні.

Але, незалежно від того, чи ви купуєте цілу моркву, чи нарізану у пакеті, ймовірно, ви просто кладете її до шухляди холодильника – і саме в цьому полягає основна помилка. Натомість те, що потрібно зробити – це витягнути моркву з оригінального пакування, а тоді помістити у контейнер і залити його водою.

Після цього контейнер з морквою вже можна розмістити у холодильнику – таким чином морква може залишатися максимально хрусткою та свіжою до чотирьох тижнів. Зберігати овоч найкраще у контейнері з кришкою, адже вплив загальної вологи у холодильнику може призвести до передчасного псування решти продуктів.

Також не забувайте замінювати воду у контейнері кожні п'ять – шість днів, аби якість та хрусткість моркви збереглися на найвищому рівні. Цей спосіб працює так добре через те, що овочу потрібний ідеальний баланс вологості та постійної температури. І якщо просто покласти моркву у шухляду холодильника, це може призвести до коливань температури через те, що холодильник закривають і відкривають.

І особливо чутлива морква до вологості. Овочевий ящик у холодильнику розроблений для підтримки вищого рівня вологості, ніж решта холодильника, і для моркви це не буде оптимальним рішенням. Надмірна вологість часто призводить до плісняви, а ось недостатня – до м'якості та втрати смаку.

Але якщо ви не кладете моркву у контейнер з водою, тоді її слід просто покласти в холодильник, не мивши попередньо – адже надлишок вологи прискорить псування. Окрім того, перед зберігання обов'язково слід видалити листя на моркві, аби зберегти вміст цукру у ній, пише Martha Stewart.

