Если вы заметили, что морковь начинает быстро цвести, становиться мягкой и невкусной, существует достаточно большая вероятность, что вы просто неправильно ее храните, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как правильно хранить морковь?

Морковь – это овощ, без которого просто не обойтись в списке покупок. Но нет ничего более неприятного, чем купить продукт и наблюдать, как он слишком быстро портится – еще до того, как вы успеете его использовать. И если морковь хранить неправильно, она действительно может заплесневеть и стать липкой за считанные дни.

Но, независимо от того, покупаете ли вы покупаете целую морковь, или нарезанную в пакете, вероятно, вы просто кладете ее в ящик холодильника – и именно в этом заключается основная ошибка. Зато то, что нужно сделать – это вытащить морковь из оригинальной упаковки, а потом поместить в контейнер и залить его водой.

После этого контейнер с морковью уже можно разместить в холодильнике – таким образом морковь может оставаться максимально хрустящей и свежей до четырех недель. Хранить овощ лучше всего в контейнере с крышкой, ведь влияние общей влаги в холодильнике может привести к преждевременной порче остальных продуктов.

Также не забывайте заменять воду в контейнере каждые пять – шесть дней, чтобы качество и хрусткость моркови сохранились на самом высоком уровне. Этот способ работает так хорошо из-за того, что овощу нужен идеальный баланс влажности и постоянной температуры. И если просто положить морковь в ящик холодильника, это может привести к колебаниям температуры из-за того, что холодильник закрывают и открывают.

И особенно чувствительна морковь к влажности. Овощной ящик в холодильнике разработан для поддержания более высокого уровня влажности, чем остальные холодильника, и для моркови это не будет оптимальным решением. Чрезмерная влажность часто приводит к плесени, а вот недостаточная – к мягкости и потере вкуса.

Но если вы не кладете морковь в контейнер с водой, тогда ее следует просто положить в холодильник, не помыв предварительно – ведь избыток влаги ускорит порчу. Кроме того, перед хранением обязательно следует удалить листья на моркови, чтобы сохранить содержание сахара в ней, пишет Martha Stewart.

