Лотки з-під яєць перетворюються на зручні та екологічні контейнери для розсади, пише 24 Канал з посиланням на тікток @gardening.with.ish. Такий креативний спосіб подарує коробкам з-під яєць друге життя.

Як використовувати лотки з-під яєць?

Дачник каже, що звичні для нас побутові відходи можуть стати практичними помічниками в саду. Нижню частину лотка варто використовувати, як окремі маленькі горщики для розсади. Це не лише зручно, але й екологічно.

Окрім того, картонні яєчні коробки добре розкладаються в ґрунті, тому розсаду можна висаджувати разом з ними, не травмуючи кореневу систему. З часом картонне пакування розчиниться в землі й не залишиться ні сліду.



У коробках з-під яєць можна вирощувати рослини / Фото Freepik

Картонні коробки ідеально підходять для стартового етапу вирощування рослин, коли насіння лише проростає й потребує делікатних умов. Завдяки такому рішенню можна мінімізувати витрати й забезпечити собі розумне садівництво.

Для посадки ємності треба заповнити легким та пухким ґрунтом й зволожити пульверизатором. Садити в лоток можна квіти, петрушку, базилік, помідори чи перець. У кожному відділенні для дренажу потрібно зробити отвори шилом. Для однієї яєчної комірки буде достатньо двох насінинок.

Зберегти тепло в яєчній коробці варто завдяки накриванню плівкою. Дачники радять тримати посадку в теплому місці, а коли з’являться паростки, то плівку можна забирати. Для кращого росту саджанців, коробку потрібно тримати поблизу вікна.

До слова, садівники радять використовувати старі компакт-диски взимку, щоб відлякувати птахів, які шукають їжу і можуть знищити висаджені культури, пише Express. Диски створюють відблиски світла, які лякають птахів, і їх слід періодично переміщувати, щоб птахи не звикли до них.

