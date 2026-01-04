Не всі знають, як правильно зберігати салатну зелень – і тому потім доводиться мати справу з "втомленими" листочками, що вже починають жовтіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як правильно зберігати салатну зелень?

Саме зелень на салат часто розчаровує господинь найбільше. Звісно, вона дозволяє готувати свіжі, поживні та смачні страви, але псується за лічені дні. І навіть якщо зберігати її у холодильнику, ніжні листочки, як-от шпинат, рукола та весняний мікс, мають неприємну тенденцію ставати слизькими, в'янути чи жовтіти. І все це – за лічені дні після покупки!

Основна причина такого неприємного явища – це надмірна кількість вологи, що затримується на зелені. І якщо ви хочете, аби листочки залишалися хрусткими та зеленими якомога довше, потрібно запастися всього однією річчю – паперовими рушниками.

Проблема полягає у тому, що коли зелень стоїть у холодильнику, всередині пластикового пакета чи контейнера утворюється конденсат. Зрештою волога осідає прямо на листочках та призводить до передчасного псування продукту. На щастя, уникнути цього можна, і то досить просто – потрібно лише покласти на листя паперовий рушник, створивши так своєрідний буфер, що поглинатиме усю зайву вологу.

Для того, аби цей метод працював найкраще, почати слід потрібно ще тоді, коли зелень суха. Якщо ж її вже помили, переконайтеся, що вона ретельно висушена. Вистеліть дно контейнера рушником, додайте зелень та покладіть зверху ще один рушник перед тим, як повернути все це до холодильника.

До речі, ідеальне місце в холодильнику для зелені – це ящик для фруктів та овочів.

Паперові рушники слід замінювати кожні 1 – 2 дні, адже з часом вони стануть вологими. Окрім того, найкраще перекласти зелень з оригінального пакування у пластиковий контейнер, вистелений рушниками – так можна гарантувати цілий тиждень свіжості, пише The kitchn.

